W Polsce wciąż stoimy przed włączeniem kompetencji 4K do procesu edukacji. W programie są już od lat, jednak w praktyce są wypierane w szkołach przez naukę do matury , która pozostała teoretyczna i skoncentrowana wokół wiedzy. Polski rząd ogłosił niedawno zmianę sposobu nauki przedsiębiorczości w szkołach. Dotychczasowy przedmiot ma zastąpić „Biznes i zarządzanie” dostępny również w wersji rozszerzonej dla chętnych, którzy będą gotowi zdawać go na maturze. Jeśli przedmiot zostanie potraktowany ambitnie, to znajdzie się w nim miejsce dla pracy zespołowej nad prawdziwym przedsięwzięciem. Jeśli zdominuje go idea nauki pod klucz, to pomysł spali na panewce.