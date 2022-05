Żadnej merytorycznej odpowiedzi czytelnik nie otrzymał za to od Trybunału Konstytucyjnego. Obsługa medialna TK stwierdziła, że wnioskowane dane odnoszą się do stosunku „pracownik - pracodawca”. Podkreśliła ponadto, że „żądana informacja nie jest informacją publiczną, gdyż nie jest to informacja o warunkach i wykonywaniu funkcji publicznych przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego”. A skoro tak, to nie ma ona związku z realizowaniem zadań publicznych przez TK i jako taka nie podlega udostępnieniu.