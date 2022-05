Niezależnie od tego już teraz rozpoczynamy produkcję czterech dodatkowych prototypów, które powstaną do połowy przyszłego roku. Będą one przeznaczone do badań w otoczeniu systemowym. Chodzi o to, by strona wojskowa rozpoczęła na nich szkolenia , ćwiczenia i badania eksploatacyjno-wojskowe. MON będzie też mógł opracować regulaminy jego użycia i nową taktykę, bo to jest zupełnie inny wóz niż używany obecnie BWP-1. Dzięki temu oszczędzamy czas, bo nie czekamy z tym do zakończenia badań kwalifikacyjnych tego jedynego testowanego egzemplarza. Z naszego punktu widzenia trudno o lepszy model wdrożeniowy dla tak rewolucyjnego wyrobu. Skróci się okres tzw. chorób wieku dziecięcego, bo konstrukcja będzie dojrzewała przy udziale żołnierzy, a wykonawca będzie mógł implementować ich uwagi jeszcze przed uruchomieniem produkcji seryjnej. My jako wykonawca dzięki tym czterem sztukom możemy już teraz opracować technologię produkcji seryjnej i mamy czas, by uruchomić odpowiednie inwestycje z tym związane. Gdy zakończą się badania kwalifikacyjne, będziemy gotowi płynnie przejść do produkcji seryjnej. Zakładamy, że w 2024 r. podpiszemy umowę na dostawy borsuka i wtedy z nią ruszymy.