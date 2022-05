Przypomnimy, że wprowadziła je analogiczna ustawa dotycząca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 432). Czternastka była do tej pory wypłacana tylko raz (właśnie w ubiegłym roku) w wysokości równej kwocie najniższej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji. Przysługiwała osobom, które na koniec roku miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, np. emerytury czy renty. Świadczenie to, inaczej niż w przypadku trzynastki, było uzależnione od kryterium dochodowego wynoszącego 2,9 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń). Pełną kwotę dostawały jedynie osoby, których świadczenie podstawowe nie przekraczało tej sumy. Pozostałym wypłata była pomniejszana o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą kryterium, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.