W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji, a także możliwość zamrażania majątków podmiotów i osób wspierających agresję Rosji na Ukrainę oraz reżimy Rosji i Białorusi.

Poseł PiS podkreślił, że społeczeństwa nie mogą zgodzić się na morderstwa i okrucieństwa dokonywane przez Rosję na Ukrainie. "Dlatego ta ustawa wychodzi również naprzeciw temu, aby odciąć możliwości finansowania terrorystom" - powiedział.

"To jest również ustawa, która pokazuje, że polski rząd - a mam nadzieję także, że i polski parlament - nie pozostaje bierny na to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie" - ocenił Kaleta.

Pokazuje to również jego zdaniem, jak bardzo polski rząd, parlament i naród zna oblicze systemów totalitarnych, jak komunizm i faszyzm. "Niestety czas podpowiedział, że okrucieństwa komunizmu, okrucieństwa faszyzmu na nowo przybierają oblicze Władimira Putina i jego popleczników" - stwierdził poseł PiS.

Jego zdaniem Polska stoi przed wyzwaniem, "żeby po raz kolejny narodom Europy, narodom świata pokazać, że to właśnie nasza ojczyzna chce i jest liderem w wołaniu o wartości, ale także jest liderem w konkretnych działaniach, aby wspierać naród ukraiński, aby wspierać rząd ukraiński".

Jak zaznaczył, ważne, aby ta ustawa została przyjęta szybko i aby pozostawała otwarta. "Życie będzie mogło nam podpowiedzieć również inne rozwiązania, aby doprowadzić do sytuacji, kiedy będzie można jeszcze bardziej stanąć po stronie Ukraińców i jeszcze bardziej odcinać te możliwości finansowania tych zbrodniczych działań reżimu Putina" - powiedział poseł.

Kaleta stwierdził ponadto, że parlamentarzyści powinni pokazać kartki Unii Europejskiej, aby postępowała podobnie jak polski rząd i parlament, nakładając odpowiednio silne sankcje na reżim Putina. "Aby mogły naprawdę w konkretny sposób doprowadzać do sytuacji, że ta wojna przestanie być wojną finansowaną także przez kraje UE" - dodał.

Zapowiedział, że klub PiS w pełni poprze zaproponowany projekt ustawy. (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska