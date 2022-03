Reklama

«Біженці зможуть подати заявку на 500 плюс, Добрий старт, Родинний Опікунчий Капітал та на фінансову допомогу на перебування в яслах на період проживання чи перебування з дітьми в Польщі. Для подання заяви біженець повинен мати спеціальний номер PESEL, банківський рахунок і польський номер телефону», – пояснила Усцінська.

Reklama

"Заявки на пільги можна буде подавати найближчим часом і вони будуть доступні українською мовою. Заявки прийматимуться лише в електронному форматі через Платформу електронних послуг (PUE ZUS). Таким чином ми хочемо уникнути паперової процедури, яка б блокувала допомогу українцям на тижнів чи місяців», - зазначила директор УСС.

Співробітники УСС допомагатимуть в поданні електронних заяв на отримання соціальних пільг.

Директор УСС зазначила, що система обміну даними буде базуватися на номері PESEL, довіреному профілі та ID-карті для громадян України. «Ми маємо великий досвід у цій сфері. Це дозволить ефективно надавати допомогу інституціями ринку праці, охорони здоров'я та соціальних пільг», - підкреслила Усцінська.

Директор УСС вважає, що спеціальний закон не має на меті надати громадянам України особливі права, яких вони не мали б сьогодні як особи, які легально проживають у Польщі. «Спеціальний закон лише скорочує шлях легалізації перебування біженців з України, які перетнули прямий кордон починаючи від 24 лютого», - додала Усцінська.

ZUS: Uchodźcy uzyskają dostęp do 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy uzyskają dostęp do świadczeń, w tym do 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Aby złożyć wniosek o środki muszą oni posiadać PESEL, konto w banku oraz polski numer telefonu - wskazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. ZUS niedługo uruchomi wnioski.