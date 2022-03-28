Reklama

Одноразова допомога у розмірі 300 злотих на особу може бути використана на покриття витрати, як пов'язані з придбанням, наприклад, їжі, ліків або одягу.

Reklama

Заява має п'ять сторінок. Громадянин України повинен надати свої персональні дані, адресу перебування, дату в'їзду в Польщу, інформацію про документ, на підставі якого він перетнув кордон і, що важливо, номер PESEL. Наявність номера PESEL є основною умовою отримання матеріальної допомоги. Якщо заява складається від імені дити, треба подати такі самі дані, як у випадку дорослої особи.

У заяві також треба вказати номер рахунку, на який будуть перераховані гроші. Варто зазначити, що номер банківського рахунку не є обов'язковою вимогою, оскільки матеріально допомогу можна також отримати стаціонарно.

Міністерство праці та соціальної політики також надало муніципалітетам двомовну модель декларації. Цей документ потрібен біженцям, які хочуть отримати матеріальну допомогу з системи соціальної допомоги. Декларація складається з двох частин.

Перший частина містити особисті та контактні дані заявника, адресу проживання, номер PESEL. Також є рубрика для членів сім’ї. Необхідно вказати їхні імена, прізвища, дати народження, ступінь спорідненості та описати стан здоров’я. У цьому розділі ви також повинні вказати причину подання заявки на отримання допомоги (на вибір є 16 варіантів, наприклад, бідність, безробіття, хвороба, тощо) та фінансове становище (нерухомість, заощадження, тощо).

Друга частина декларації – це обсяг допомоги для особи чи сім'ї. Цю частину заповнює соціальний працівник, де вказується, які грошові та інші види допомоги просить біженець, а також думка керівника центру соціального допомоги.

Міністерство праці та соціальної політики поінформувало, що скоро з'явиться шаблони заяви, який біженці з України зможуть використати, щоб подати заяву на отримання матеріальної допомоги з системи сімейних пільг.

Міхаліна Тополєвска

300 zł dla uchodźcy. Jest wzór wniosku o świadczenie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) przygotowało druk w polskiej i ukraińskiej wersji językowej, służący do ubiegania się o pomoc finansową przez obywateli Ukrainy.