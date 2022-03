Reklama

"Obserwujemy taką sytuację, że większość uchodźców deklaruje chęć pozostawania w dużych ośrodkach. Tymczasem chcemy pokazać, że w całej Polsce także w innych województwach i nie tylko w dużych miastach, także w mniejszych mających status wojewódzkich znajduje się bardzo dobra baza, zorganizowana w sposób profesjonalny przez koordynację wojewody, ale też ten spontaniczny ruch ludzi. Tu na Warmii i Mazurach ludzie mają wielkie serca i nie mam wątpliwości, że jest to jeden z lepszych kierunków, gdzie osoby, które uciekają przed wojną na pewno znajdą oparcie i wsparcie zarówno u obywateli, jak i wszystkich instytucji" - powiedział podczas konferencji wiceminister Poboży.

Jak wskazał, ze zorganizowanej przez wojewodę bazy skorzystało do tej pory 1743 ukraińskich uchodźców, a w ciągu ostatniej doby 198 osób. "One trafiają do hotelu w Olsztynie, ale też do ośrodków wypoczynkowych czy akademików. Ta baza jest szeroka. Zachęcamy, by namawiać przyjaciół, znajomych z Ukrainy, by w takie miejsca, a niekoniecznie do tych największych ośrodków, przyjeżdżali" - mówił wiceminister. Dodał, że z szacunków wynika, że dwukrotnie, a nawet trzykrotnie więcej przyjęli uchodźców pod swój dach mieszkańcy.

Na Warmii i Mazurach mamy bazę, dzięki której możemy zapewnić jak najlepszą opiekę uchodźcom wojennym z Ukrainy. Jesteśmy przygotowani na przybycie kolejnych uchodźców - zapewnił wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

"Jesteśmy każdego dnia w kontakcie ze wszystkimi instytucjonalnymi i także pozarządowymi organizacjami. Wspólnie staramy się znaleźć miejsca dla naszych gości. Ta baza, którą mamy, została nam użyczona przez podmioty prywatne, hotele, pensjonaty, ale także przez instytucje państwowe, publiczne, ośrodki należące do Skarbu Państwa, także te, przygotowane przez samorządy, stowarzyszenia, organizacje kościelne takie jak Caritas" - powiedział wojewoda Chojecki.

Dodał, że dzięki temu służby mogą zapewnić jak najlepszą opiekę uchodźcom. "Chcę także powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na przybycie kolejnych uchodźców z Ukrainy. Codziennie jesteśmy w kontakcie z samorządami z naszego województwa, po to, by przygotować następne miejsca, które zapewnią schronienie gościom z Ukrainy. Chcemy, aby ta baza była stale powiększana, po to, by każdy, kto potrzebuje schronienia, kto chce tu na naszej ziemi, na Warmii i Mazurach znaleźć miejsce, mógł przebywać w godnych warunkach" - mówił wojewoda Chojecki.

Wskazał, że przyjeżdżający są goszczeni w domach. "Szczególne słowa należą się mieszkańcom, którzy pod swój dach przyjęli uchodźców, którzy dali wyżywienie i opiekę. Pragnę podziękować mieszkańcom za wielkie serce, za zaangażowanie, za serdeczne przyjęcie uchodźców wojennych z Ukrainy" - mówił wojewoda.(PAP)

autor: Agnieszka Libudzka