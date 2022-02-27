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Враховуючи збільшення кількості громадян України, які перетинають державний кордон, у зв'язку зі збройним конфліктом, що триває на території України, від 25 лютого 2022 року, Міністр охорони здоров'я надає можливість вакцинації іноземцям – громадянам України, в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19

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Умовою набуття права на вакцинацію є наявність документа, що посвідчує особу. Таким документом являється: паспорт громадянина Україна, закордонний паспорт та тимчасове посвідчення особи іноземця - TZTC.

Лікар має право і повинен видати направлення на вакцинацію через додаток gabinet.gov.pl. виписуючи направлення, в графі «дані пацієнта» потрібно вибрати «інший код» (замість «Номер PESEL») і ввести номер документа, яким користується іноземець, який має право на вакцинацію.

Важливо, щоб на кожному етапі процесу вакцинації іноземець користувався одним і тим же документом, що посвідчує особу, яким він користувався під час видачі електронного направлення.

Рекомендована вакцина – це вакцина Vaccine Janssen J & J (одноразова вакцина) для людей старше 18 років. У рекомендованих схемах вакцинації можна використовувати й інші препарати, доступні в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19.

Щодо осіб віком до 18 років, які мають право на вакцинацію (діти та підлітки), слід використовувати мРНК-вакцини. У разі продовження розпочатої схеми вакцинації, повідомляємо, що вона повинна проводитися за правилами, про які МОЗ повідомляє пункти вакцинації, і які діють в даний час в рамках Національної програми вакцинації.

Анкета попереднього скринінгу перед вакцинацією проти COVID-19, заповнена людиною, що проходить вакцинацію, доступна українською мовою і буде передана в пункти вакцинації. Крім того, вона буде доступна на веб-сайті https://pacjent.gov.pl/aktualnosci.

Анкета на українській мові доступна як для дорослих, так і для дітей.

В даний час всі вакцини проти Covid-19, що використовуються в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19, мають порівнянний профіль безпеки, безпечні, ефективні та високоякісні.