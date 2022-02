Reklama

Ambasador Deszczyca podkreślił, że "w tej chwili nie widzimy jeszcze napływu uchodźców z Ukrainy, przejścia graniczne funkcjonują w trybie normalnym". Zaznaczył jednak, że "jesteśmy przygotowani na udzielenie pomocy Ukraińcom, jeśli będą przybywać do Polski".

Reklama

"Przejścia graniczne funkcjonują w trybie normalnym, w oczekiwaniu, że może być wzmocniony ruch na przejściach granicznych. Nasi konsulowie z konsulatu generalnego w Lublinie i Krakowie są już na przejściach granicznych, w razie czego potrzeby będziemy udzielać pomocy" - zapowiedział.

Na pytanie o uchodźców z Ukrainy, którzy będą chcieli schronić się w Polsce ambasador odpowiedział: "Mamy informację, że w województwach lubelskim i podkarpackim będą tworzone ośrodki dla uchodźców. Tam będą mogli uzyskać informacje na tematy prawne i logistyczne, gdzie mogą się udać, żeby sformalizować swój pobyt w Polsce".

"Takie sztaby nadzwyczajne powstały przy wojewodach lubelskim i podkarpackim, tam przede wszystkim powinni kierować się uchodźcy w celu uzyskania pomocy" - dodał.

Deszczyca zwrócił także uwagę na to, że "jest duże zainteresowanie społeczne wsparciem, odbywają się duże akcje w Polsce". "Będziemy bardzo wdzięczni, żeby te akcje były kontrolowane i żeby donieść do Rosji sygnał, że Rosja będzie odpowiadać za to, że rozpętała wojna" - podkreślił.

"Traktujemy tę wojnę przeciwko Ukrainie nie tylko jako wojnę przeciwko Ukrainie, ale jako przeciwko światu zachodniemu, demokracji, cywilizacji naszym partnerom" - podkreślił Deszczyca. "Liczymy na mocne polityczne, dyplomatyczne, wojskowe i finansowe wsparcie Zachodu" – dodał. (PAP)

Autorzy: Anna Kruszyńska, Olga Łozińska, Karol Kostrzewa