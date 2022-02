- Po raz kolejny pragniemy wyłonić gminy, które na co dzień wyróżniają się konkretnymi działaniami na rzecz rodzin. Takie, w których rodzinom żyje się dobrze, bezpiecznie - gdzie mają warunki do wychowywania dzieci, powiększania rodziny. To absolutnie ogromna wartość. Gorąco zachęcam do udziału w konkursie Samorząd PRO FAMILIA. Na zgłoszenia czekamy do końca marca - mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.