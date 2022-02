W innych kategoriach odnotowaliśmy spadki. W ubiegłym roku w stosunku do 2020 r. zmniejszyła się np. produkcja zwykłych maseczek (97 mln wobec 175 mln), ale też kombinezonów i fartuchów (z 9,2 mln sztuk w 2020 r. do 1 mln w 2021 r.), płynów i żeli odkażających (z 80,4 mln kg do 8,6 mln kg) czy przyłbic ochronnych (z 11,4 mln sztuk do 730 tys.).