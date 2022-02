Brak wiary w skuteczność prezydenckiej inicjatywy na gruncie naszych relacji z UE może wynikać nie tyle z zawartości projektu, ile ze świadomości respondentów co do tego, jak projekt został przyjęty w samym obozie rządzącym. A tam recenzje nie są przychylne. Ziobryści otwarcie zadeklarowali, że w obecnej formie projektu Andrzeja Dudy nie poprą. ‒ Nie dość, że projekt ten nie rozwiązuje problemów z UE, to jeszcze istnieje zagrożenie, że doprowadzi do anarchii i spowolnienia rozpatrywania spraw sądowych zwykłych ludzi ‒ ocenił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Ale także w PiS nie było ciepłego przyjęcia, bo przedstawiciele partii Jarosława Kaczyńskiego przypominają, że trwają prace nad rządowym projektem.