We wtorek o godz. 13.00 prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na konsultacjach w sprawie prezydenckiego projektu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. W zeszłym tygodniu prezydent Duda poinformował o skierowaniu do Sejmu projektu, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Zgodnie z prezydencką propozycją spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem prezesów SN, mają zostać wylosowane 33 osoby, z których prezydent wybierze następnie na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na briefingu prasowym po spotkaniu przekazał, że rozmowa dotyczyła głównie prezydenckiego projektu. "Prawie wszyscy deklarują prace nad tą ustawą, choć oczywiście - jeżeli przejdziemy do szczegółów - to ze strony klubów opozycyjnych są uwagi" - relacjonował polityk PSL.

Jak przekazał, zgłosił podczas spotkania propozycje poprawek, dotyczące - jak mówił - tego, by "sędziowie, którzy by mieli prowadzić sprawy odpowiedzialności zawodowej innych sędziów, mieli określone doświadczenie, kilkuletnie, 5-,7-letnie". "To też pozwoli wyeliminować różnego rodzaju ułomności i powoływanych sędziów przez neo-KRS" - tłumaczył lider PSL.

Kosiniak-Kamysz podkreślił jednocześnie, że PSL oczekuje pracy nad wszystkim projektami dotyczącymi zmian w ustawie o SN, które znalazły się w Sejmie. "Choćby projektem Lewicy, złożonym już kilkanaście miesięcy temu, dotyczącym właśnie likwidacji Izby Dyscyplinarnej czy dziś złożonych projektów przez inne kluby opozycyjne" - zaznaczył. We wtorek przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka i szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski złożyli wspólnie w Sejmie projekt zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw.

Odnosząc się do projektu prezydenckiego, Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że jego formacja "jest zainteresowana pracą nad tym projektem". "Jesteśmy zainteresowani, by jak najszybciej zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i przywrócić do orzekania sędziów niesłusznie ukaranych" - zaznaczył. "To ma cel porządkowania systemu sprawiedliwości, ale najważniejszy cel polityczny, jaki widzimy w tym całym procesie zgłoszonym przez pana prezydenta, oczywiście po przyjęciu naszych poprawek, jest uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. To jest cel polityczny, strategiczny dla Polski" - zaznaczył polityk PSL.

Jak ocenił, "myślenie o rezygnacji z Funduszu Odbudowy jest czystym politycznym szaleństwem i nie wolno na to pozwolić".

Kosiniak-Kamysz relacjonował, że prezydent Duda mówił również o spotkaniach międzynarodowych, które odbył w ostatnim czasie, m.in. o wizycie w Pekinie i poniedziałkowych spotkaniach w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem oraz z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

"To wszyscy oceniają bardzo dobrze. Niewątpliwie to przejęcie głównej roli, jako wykonawcy polityki zagranicznej Polski przez prezydenta RP, jest z pozytywnym efektem dla polityki zagranicznej naszego państwa. Lepiej to wychodzi prezydentowi niż rządowi, to jest już moja ocena" - stwierdził lider PSL.(PAP)

