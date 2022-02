– Cyberataków, podobnie jak inne instytucje publiczne, doświadczamy na co dzień dużo więcej. I to właśnie dzięki pomocy zewnętrznych ekspertów byliśmy w stanie odsiać tych 7,3 tys. zdarzeń, które z dużą dozą prawdopodobieństwa miały charakter działań inwigilacyjnych. Nie przesądzamy, czy wykorzystano do tego Pegasusa, czy nie. To media skleiły te dwie sprawy ze sobą – twierdzi nasz rozmówca z Izby. – O problemie i jego skali dowiedzieliśmy się w trakcie audytu w NIK, który zaczął się jakieś dwa miesiące temu – dodaje.