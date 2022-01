Ciekawie rozkłada się podział głosów, jeśli wziąć pod uwagę preferencje partyjne. 90 proc. wyborców PiS nie chce zmiany premiera, a 7 proc. uznałoby to za słuszny krok. W przeciwieństwie do podobnych politycznych sondaży, w których na ogół jest klarowna linia podziału między opozycją a wyborcami obozu rządowego, w tym przypadku spora część Polaków przeciwnych PiS uważa, że Mateusz Morawiecki nie powinien zostać zmieniony. To 20 proc. wśród wyborców KO i nawet 40 proc. w elektoracie lewicowym. Taki wynik wskazuje, że dla wielu osób jest on „mniejszym złem”. To znaczy, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma być przy władzy, to lepiej, by na czele rządu był Morawiecki niż inny polityki.