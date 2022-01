Dukaty temu, kto zrozumie, w co gra rząd. Ludzie chorują na masową skalę, część wciąż z powodu COVID-19 trafia w ciężkim stanie do szpitali , a to, co robi władza, wygląda jak okrutny żart albo całkowity brak zrozumienia dla powagi sytuacji. W grę wchodzi również testowanie metody „ile jeszcze zniesiemy” i „głupi lud wszystko kupi”.