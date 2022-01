PiS wciąż próbuje pociągnąć do odpowiedzialności szefa NIK. Opozycja nie wierzy, że się na to odważy, ale nawet jeśli, to sprawa może się ciągnąć latami.

Sprawa pozbawienia immunitetu prezesa NIK ciągnie się od miesięcy. Z tego względu coraz częściej pojawiają się opinie, że PiS nie zamierza doprowadzić jej do końca i że chodzi jedynie o wywarcie silniejszej presji na Mariana Banasia. Przypomnijmy, że śledczy chcą postawić mu kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. W tym tygodniu nastąpiło jednak niespodziewane przyśpieszenie. Wczoraj sejmowa komisja stosunkiem głosów 9 do 7 zarekomendowała Sejmowi zdjęcie ochrony z szefa NIK. Zdecydowały głosy PiS. – Moim zdaniem ten wniosek jest słabo uzasadniony. Mamy w nim mnóstwo przepływów pieniężnych, ale nie jest jasno wykazane, że pojawiają się pieniądze o nieznanym źródle pochodzenia. Kolejne akta, jakie udostępniła prokuratura, tych wątpliwości nie rozwiały – mówi Jarosław Urbaniak z PO.