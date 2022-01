Dania to także pierwszy kraj, który zdecydował o odsyłaniu azylantów z Syrii z powrotem do kraju. Żeby przyspieszyć ich powroty, a także deportacje osób, które nie otrzymały prawa pobytu, Tesfaye powołał specjalne biuro ds. powrotów do domu. Dania w 2020 r. przyjęła przepisy podobne do tych, które chce wprowadzić Patel: zamierza odsyłać szukających azylu do krajów pozaeuropejskich, gdzie będą oczekiwać na rozpatrzenie wniosku. Tesfaye jeszcze w 2017 r. mówił w wywiadzie dla „Politiken”: „Celem jest zero osób spontanicznie szukających azylu, a zamiast tego ochrona w regionach bezpośrednio sąsiadujących (z obszarem konfliktu – przyp. autora) i przesiedlenia zgodnie z kwotami”.