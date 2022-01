Stawka jest wysoka, bo premierostwo Mateusza Morawieckiego w dużej mierze zasadza się na Polskim Ładzie. Słaby start reformy chwieje jego pozycją, ale na razie na wymianę raczej się nie zanosi. Błędy w Ładzie są korygowane na bieżąco, a poza tym gryzłoby się to z wypowiedziami Jarosława Kaczyńskiego, że Polski Ład „nie miał szczęścia”, a wymiana premiera to „szalony pomysł”. Bardziej prawdopodobny jest jakiś manewr PiS wobec ziobrystów, bo to oni mocno biją w Polski Ład. Widzi to zresztą Kaczyński, który w wywiadzie dla „Sieci” twierdzi, że atak na Ład „wyszedł także z wewnątrz”. Radio Zet donosi, że Solidarna Polska może być wyrzucona z koalicji, a część jej posłów skaptowana przez PiS. To miałoby wyciszyć koalicyjne spory o Ład, a także utorować drogę do porozumienia z Komisją Europejską, choćby w sprawie odblokowania Funduszu Odbudowy dla Polski. Sami ziobryści nie wierzą w ten scenariusz. Ich zdaniem konsekwencją ich wyrzucenia ze Zjednoczonej Prawicy byłby nowy klub w Sejmie (Solidarna Polska to 19 szabel), zmiana marszałka i rządy mniejszościowe. – A utrata większości, aby skapitulować przed Berlinem i Brukselą, dla prawicowego wyborcy będzie kompromitacją – odgraża się jeden z ziobrystów.