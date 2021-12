Zapora ma być wyposażona w systemy elektroniczne do wykrywania ruchu. – Polska Straż Graniczna na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej już używa dostarczonych przez nas, a wytworzonych w stu procentach w Polsce rozwiązań w zakresie perymetrii – mówi Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB, która jest zaangażowana w rozmowy dotyczące budowy zapory. – To są systemy oparte o czujniki sejsmiczne oraz systemy kamer dziennych i termowizyjnych. Nasze systemy są dostosowane do wymagań SG i, co ważne, do polskich warunków klimatycznych i terenowych – dodaje przedsiębiorca . To istotne, ponieważ czujniki wykrywające drgania sejsmiczne są zakopywane mniej więcej na metr w głąb ziemi i powinny działać bezawaryjnie co najmniej przez kilka lat – nawet przy silnych mrozach albo bardzo wysokich temperaturach i dużej wilgotności. System działa tak, że po wykryciu ruchu przez czujniki sejsmiczne mają się włączać kamery (dzienne albo termiczne) i informować o tym użytkownika. Możliwe jest także włączenie w ten system urządzeń radarowych, ale nie wiadomo, na co zdecyduje się Straż Graniczna. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami cała inwestycja powinna być gotowa do końca czerwca.