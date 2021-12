Część naszych rozmówców spodziewa się, że konsolidacja stowarzyszeń samorządowych z różnych części kraju to tak naprawdę wstęp do zbudowania trampoliny dla włodarzy, którzy myślą o wsparciu opozycji poprzez swój start w wyborach do Sejmu i Senatu. – Samorządowcy powinni być odrębnym podmiotem, ale w ramach szerokiej koalicji. Chodzi o dołączenie do któregoś bloku opozycyjnego, mam nadzieję, że jednego z dwóch, a nie trzech – mówi Wadim Tyszkiewicz, senator niezrzeszony i były prezydent Nowej Soli, który pojawi się dziś w Poznaniu. Jak twierdzi, od dawna przekonywał samorządowców, że muszą zawalczyć o swoją podmiotowość. – W sondażach widać, że nawet jeśli PiS straci, to nie zyskuje na tym żadna z partii opozycyjnych, lecz głosy te przechodzą do kategorii niezdecydowanych. Albo ktoś zagospodaruje ten elektorat, albo znów wygra PiS – dodaje Tyszkiewicz.