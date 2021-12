To jeszcze nie wszystkie zagadki do rozwikłania w związku z pojawieniem się Omikrona. Kolejne to: czy jest bardziej zakaźny oraz czy ma skłonność do wywoływania cięższych postaci COVID-19. Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, to wstępne odpowiedzi znów dostarczyli Brytyjczycy na podstawie analizy 121 zakażeń Omikronem: wyszło im, że prawdopodobieństwo, iż osoba zakażona „sprzeda” Omikrona domownikowi, jest 3,2 razy wyższe niż w przypadku Delty. Jeśli chodzi o to drugie, to wciąż wstępne dane sugerują, że nowy wariant rzadziej doprowadza do ciężkich zachorowań. Piątkowe dane z RPA mówią, że jedna trzecia pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia Omikronem w jednym ze szpitali wymagała intensywnej terapii, w porównaniu z dwiema trzecimi podczas poprzednich fal. Niższy jest również odsetek zgonów wśród pacjentów: 4 proc. zamiast 20 proc. Te informacje także wymagają uzupełnienia z innych krajów.