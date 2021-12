Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK), spółka miejska podległa władzom Łodzi kierowanym przez prezydent Hannę Zdanowską (KO), odmówiło odpłatnego umieszczenia plakatów promujących największy program gospodarczy ostatnich dekad, czyli Polski Ład.

Prezes MPK w Łodzi Zbigniew Papierski zapytany przez PAP, czy wobec planowanej podwyżki cen biletów, nie lepiej, aby MPK zarobiło na promocji Polskiego Ładu, odpowiedział, że nie można tej odmowy rozpatrywać w takich kategoriach. "Mamy prawo odmówić bez podania przyczyny" - podkreślił. "Sprzedajemy reklamy, co nie oznacza, że nie sprzedawaliśmy w tym czasie innych reklam" - wyjaśnił.

Papierski nie odpowiedział, czy MPK nie ma już powierzchni reklamowej na tramwajach i autobusach. "To dynamiczna sytuacja, mamy, a za chwilę już nie mamy. Reklamy na tyłach autobusów bardzo dobrze się u nas sprzedają" - tłumaczył.

Zapytany o to, dlaczego na autobusach i tramwajach w Łodzi zamiast promocji Polskiego Ładu są plakaty z antyreklamą tego programu, na których krytykuje się ten projekt, Papierski odpowiedział, że "żadna agencja rządowa nie zwracała się do MPK o umieszczenie plakatów Polskiego Ładu". "W sprawie promocji Polskiego Ładu odrzuciliśmy ofertę jednej z agencji reklamowych" - mówił. Na uwagę PAP, że to normalna droga kupowania takich usług i że już wcześniej wspomniał o "prawie odmowy umieszczenia reklamy bez podania przyczyn" Papierski zakończył rozmowę. "Tyle mogę na ten temat powiedzieć" - podsumował prezes łódzkiej spółki transportu publicznego.

Przewodniczący klubu KO w łódzkiej w radzie miejskiej Mateusz Walasek powiedział, że MPK postąpiło słusznie odmawiając promocji Polskiego Ładu na łódzkich tramwajach i autobusach. "To dobrze świadczy o miejskim przewoźniku, że nie uczestniczy w propagandowej +ściemie+, bo Polski Ład to niszczenie samorządów" - ocenił lokalny polityk KO. "Na i w pojazdach MPK w Łodzi są oczywiście plakaty informujące o katastrofalnych skutkach Polskiego Ładu i to dobrze, że łodzianie uzyskują prawdziwą informację na ten temat" - powiedział.

Politycy PiS krytykują decyzję miejskiego przewoźnika. "Polityka nie powinna wkraczać do zarządzania spółką miejską. MPK, jak inne tego typu podmioty, powinno być nastawione na zysk i optymalizację kosztów" - wskazał w rozmowie z PAP przewodniczący klubu PiS w łódzkiej radzie miejskiej Radosław Marzec.

"Przewoźnik powinien służyć mieszkańcom i robić wszystko, aby usługi, które świadczy były, jak najtańsze. Między innymi poprzez pozyskiwanie reklam" - zaznaczył. "MPK nie powinno rezygnować z dodatkowego dochodu, ale tutaj mamy do czynienia z niechęcią do rządu i do Polskiego Ładu" - argumentował polityk PiS.

"Polski Ład de facto wprowadza obniżkę podatków dla 80 procent mieszkańców Łodzi, regionu i kraju, ponadto samorządy również będą na tym korzystały. Ciężko zrozumieć, dlaczego władze Łodzi tak bardzo walczą z obniżką podatków dla mieszkańców" - podkreślił Marzec. "Widziałem na pojazdach MPK plakaty krytykujące Polski Ład i nie zgadzam się z tym. Spółki miejskie powinny być jak najdalej od polityki, a to, co robią władze Łodzi jest niezgodne z wolą mieszkańców i niezgodne z regułą wydawania publicznych pieniędzy" - ocenił Marzec.(PAP)

Autor: Hubert Bekrycht