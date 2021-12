Pierwsza dotyczy dołączenia do pakietu obniżki VAT na ogrzewanie z sieci z 23 do 8 proc. Skorzystają na tym mieszkańcy bloków w spółdzielniach czy wspólnotach.

Druga zmiana to zwiększenie liczby gospodarstw domowych uprawnionych do pobierania dodatków osłonowych w wysokości od 400 do 1150 zł (w zależności od liczebności rodziny). Ma to być efekt wprowadzenia zasady „złotówka za złotówkę”. Wcześniejsze szacunki mówiły, że na dodatki załapie się 5,2 mln gospodarstw domowych, po zmianie będzie to 6,8 mln.