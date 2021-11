"Generalnie robimy swoje. Chronimy polską granicę, chronimy granicę Unii Europejskiej i tutaj niezależnie od tego, czy ktoś z opozycji to wspiera, czy nie, nie chcemy żeby nielegalni imigranci mogli tutaj bez przeszkód pojawiać się w Polsce i chronimy tę granicę skutecznie" - podkreślił premier Morawiecki w TVP Info.

Jak jednocześnie zaznaczył: "Co do opozycji - chciałbym oczywiście, żeby nie była to opozycja totalna".

Mateusz Morawiecki nawiązał do poniedziałkowego spotkania w kancelarii premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. "Wczoraj spotkałem się z opozycją w KPRM i bardzo wiele było słów pozytywnych. Być może tak jest, że jak rozmowa się toczy poza kamerami, to jest ona bardziej konstruktywna, a jeżeli ktoś widzi przed sobą jakąś kamerę, to zaczyna wykrzykiwać na ten niedobry rząd PiS" - ocenił.

"Mam wrażenie, że to było dobre spotkanie" - powiedział szef rządu. "Dziękuję za uwagi naszym kolegom z opozycji. Niektóre z nich były cenne i na pewno przydadzą się przy kolejnych moich rozmowach z przywódcami świata zachodniego" - zapewnił.

"Przedstawiliśmy pewien całościowy obraz ryzyk i zagrożeń, które krążą wokół nas. Te czarne chmury się zbierają i nad Polsk, i nad naszymi sąsiadami Litwa, Łotwa, Estonia są pod bardzo dużym zagrożeniem teraz, Ukraina także; pętla energetyczna się zaciska wokół Ukrainy, kampania fakenewsowa, ataki hakerskie. Wszystkie te puzzle, jak złożymy ze sobą i dołożymy do tego jeszcze atak Łukaszenki na naszą granicę, to naprawdę nie wyłania się z tego zbyt dobry obraz" - mówił premier o tematyce poniedziałkowego spotkania.

Szef rządu powiedział, że podczas ostatnich rozmów z premierami państw Zachodniej i Środkowej Europy usłyszał "bardzo wiele ciepłych słów pod adresem Polski, polskich żołnierzy i funkcjonariuszy". "Staramy się uświadomić ryzyka naszym partnerom i to my jesteśmy tym głosem, bardzo mocnym i słyszanym, w Europie Zachodniej. Ryzyka dotyczące tego, co się dzieje, narosły w ostatnich dwóch tygodniach" - zaznaczył premier Morawiecki i dodał, że Polska robi to, co "trzeba robić w danym czasie".