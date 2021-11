Kierowcy mocno wyczekują teraz na otwarcie tunelu trasy S2 pod warszawskim Ursynowem. Brakujący ostatni fragment południowej obwodnicy stolicy usprawni ruch lokalny oraz tranzyt z zachodu na wschód. Inwestycja jest mocno spóźniona, bo zgodnie z kontraktem powinna była zostać skończona w sierpniu 2020 r. W ostatnich tygodniach do poślizgu przyczynił się głównie wadliwy wentylator w tunelu. Do naprawy trzeba było go wysłać aż do Portugalii. Michał Konopka ze stołecznej straży pożarnej informuje DGP, że drogowcy w ostatnią środę po raz kolejny zgłosili tunel do odbiorów. Strażacy najpóźniej do 8 grudnia mają zdecydować, czy akceptują podziemne rozwiązania techniczne. Potem pozwolenie na użytkowanie drogi musi jeszcze wydać nadzór budowlany. GDDKiA liczy, że tunel uda się otworzyć przed świętami Bożego Narodzenia.