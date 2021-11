W Polsce do tej pory mogą się szczepić dzieci powyżej 12. roku życia. Iniekcję przyjęło jak dotąd ok. 1,6 mln nastolatków – to około jednej trzeciej uprawnionych. To za mało, żeby wytworzyć odporność stadną. A problem chorujących dzieci jest coraz poważniejszy – jak pisaliśmy wczoraj w DGP, najmłodsi nie tylko coraz częściej trafiają do szpitali , ale także w coraz cięższym stanie. Od początku pandemii ok. 19 tys. dzieci było hospitalizowanych, a – jak by wynikało z oficjalnych statystyk – zmarło ok. 30.