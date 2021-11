"Jeśli chodzi o apele Polski do NATO o uczestniczenie w rozwiązaniu kryzysu na granicy białorusko-polskiej, to jest to ogółem prowokacyjne i nadzwyczaj niebezpieczne" - powiedziała Zacharowa na cotygodniowym briefingu w MSZ w Moskwie.

Dodała, że "może to doprowadzić do niepotrzebnej eskalacji sytuacji".

Według rzeczniczki MSZ Rosji strona polska używa "armatek wodnych, pałek i gazu łzawiącego" wobec imigrantów, którzy przybyli z państw zrujnowanych przez państwa zachodnie.

Próby obarczenia Moskwy odpowiedzialnością za kryzys migracyjny "są zupełnie bezpodstawne" - powiedziała Zacharowa.