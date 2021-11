– Przed pandemią drzwi do mojego gabinetu w szkole nie zamykały się. Mnóstwo uczniów wpadało do niego przed lekcjami, by nabrać sił, móc przetrwać szkolny dzień. W takcie zdalnej edukacji mieli pozorny spokój. Powrót do szkoły okazał się dla wielu trudny do udźwignięcia, okazało się, że problemy powróciły, i to ze zdwojoną siłą – mówi Lucyna Kicińska i zaznacza, że już w pierwszych dniach stacjonarnej szkoły spotkała się z atakami paniki u młodych ludzi.