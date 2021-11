Wczoraj sytuacja na przejściu granicznym w Kuźnicy przypominała obrazki, jakie można zobaczyć podczas zadym kiboli z policją na meczach piłkarskich. Migranci pod nadzorem służb białoruskich byli stroną agresywną i atakującą. Do sforsowania granicy nie doszło, a siły i środki zgromadzone po polskiej stronie wydają się na tyle duże, że o ile nie dojdzie do radykalnej zmiany taktyki - np. podrzucenia migrantom broni przez białoruskie służby - to sytuacja nie powinna wymknąć się spod kontroli. Scenariusz, który się pojawia w sugestiach polskiego obozu rządzącego, czyli broń palna wręczona migrantom przez reżim Łukaszenki, wydaje się bardzo ryzykowny również z punktu widzenia białoruskich służb - nie wiadomo, na kogo migranci wyposażeni w broń zechcieliby skierować swój gniew. Bo wczoraj w mediach społecznościowych pojawił się m.in. filmik, na którym grupa migrantów negocjowała z białoruskimi mundurowymi wyposażonymi w pałki i tarcze swój powrót do Mińska. Być może jest to związane z tym, że irackie władze zapowiedziały możliwość powrotów chętnych do kraju. Od jutra z Mińska mają latać takie samoloty (więcej w tekście poniżej), a duża część ludzi zgromadzonych po białoruskiej stronie to iraccy Kurdowie. Trudno ocenić, jaki to będzie miało wpływ na sytuację na granicy i czy reżim Łukaszenki faktycznie się na to zgodzi. Ale na pewno jest to jakaś droga na zmniejszenie liczby ludzi koczujących po białoruskiej stronie granicy.