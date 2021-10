Potwierdzają to nasi rozmówcy. Jak mówi prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK 1 w Lublinie, sytuacja jest fatalna. W ich szpitalu jest ponad 100 proc. obłożenia, uruchamiane są kolejne oddziały w różnych szpitalach. - Trafia do nas wielu pacjentów z poważną niewydolnością oddechową - dodaje. Podobnie mówi prof. Flisiak ze szpitala na Podlasiu. Obaj podkreślają, że sytuacja rozmywa się ze względu na to, że w całej Polsce nie jest jeszcze tak źle. To ich zdaniem ma wpływ na morale społeczne i mniejszą chęć przestrzegania obowiązujących obostrzeń. A także na brak chęci do szczepień. - Ludzie powinni się obudzić w kwestii szczepień. Nie zmieni to tej fali, ale już w grudniu mogłoby dzięki temu być mniej chorych czy zgonów - mówi prof. Tomasiewicz.