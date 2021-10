Ale chociaż KE na razie nie łączy KPO z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, to presja na to w Unii Europejskiej rośnie. Krajowego Planu Odbudowy nie odpuszczą na pewno Zieloni w Parlamencie Europejskim. – Jeśli miałoby się okazać, że w „nagrodę” za wyrok podważający europejski porządek prawny polski rząd dostaje 36 mld euro, to zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zmobilizować mocną odpowiedź ze strony europarlamentu – podkreśla Daniel Freund, europoseł niemieckich Zielonych, którzy niebawem mogą wejść w skład niemieckiego rządu. Jak podkreśla polityk, w przyszłym tygodniu Parlament Europejski będzie debatować nad wyrokiem TK i przyjmie w tej sprawie rezolucję. Zdaniem Freunda może się w niej znaleźć wezwanie do KE, by w związku z orzeczeniem zamrożone zostały pieniądze w ramach KPO dla Polski. W jego ocenie proponowane przez Komisję rozwiązania – użycie procedury o naruszenie prawa UE i mechanizmu „pieniądze za praworządność” – mogą się sprawdzić jedynie w dłuższej perspektywie. – Wobec Polski prowadzonych jest 71 procedur o naruszenie prawa UE. Uruchomienie 72. nie zrobi dużej różnicy – dodaje europoseł.