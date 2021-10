W razie spełnienia się negatywnego dla Polski scenariusza, w którym środków z KPO nie będzie lub napłyną z opóźnieniem, a ich rozliczanie będzie szło jak po grudzie (jeśli KE będzie wnikliwie rozliczać nas z tzw. kamieni milowych), to - jak słyszymy w rządzie - przez jakiś czas poradzimy sobie sami. - Próbuje się tworzyć wrażenie, że realizacja Polskiego Ładu zależy od środków unijnych z KPO, a przecież to nie jest prawda, mimo zawartej w Ładzie części inwestycyjnej. Ale umówmy się, 20 mld zł rocznie z KPO do sierpnia 2026 r., przy rocznym budżecie państwa na kwotę pół biliona złotych, nie zablokuje Polskiego Ładu. Dopiero długofalowo to byłaby trudna sytuacja - przekonuje osoba z rządu. - W tym i w kolejnym roku gospodarka jest rozgrzana, więc jeśli te pieniądze szerszym strumieniem pojawią się później, to nie będzie problemu - zauważa jeden z naszych rozmówców. A gdyby ich nie miało być w ogóle? - Jeśli nie będzie KPO, to z dużym prawdopodobieństwem nie będzie także innych unijnych pieniędzy, a to oznacza radykalnie inny scenariusz gospodarczy - zauważa Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole.