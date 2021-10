Powołanie zespołu z udziałem polityków partii rządzącej to kolejny element ‒ po ustawie antykorupcyjnej ‒ jej współpracy programowej z Pawłem Kukizem. To on bowiem zabiega o zmianę ordynacji ‒ najchętniej wprowadziłby jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW), jednak jak sam przyznaje, to mało prawdopodobny wariant. ‒ Dlaczego politycy nie chcą JOW? Gdy ich o to pytałem, to w 80‒90 proc. odpowiadali, że jeśli ordynacja będzie inna niż partyjna, to my nie wejdziemy do parlamentu ‒ mówi DGP Paweł Kukiz. Nasz rozmówca spodziewa się, że do końca kadencji zespół wypracuje nowy model ordynacji. ‒ Takiej, która każdemu obywatelowi nada indywidualne bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu ‒ zaznacza Kukiz.