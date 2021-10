Na kolejne resorty bielanowcy liczyć już nie mogą, ale gra toczy się o wzmocnienie ludzi, których już w rządzie mają. I tak minister aktywów państwowych Jacek Sasin 4 października wydał zarządzenie dotyczące nowego podziału obowiązków w ministerstwie. Na jego mocy wiceminister Karol Rabenda (republikanie) pod swój nadzór otrzymał takie spółki jak Grupa Azoty, Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. czy Polski Holding Nieruchomości SA. Na poszerzenie obszaru odpowiedzialności może też liczyć związany z republikanami Michał Cieślak, minister ds. rozwoju samorządów w KPRM (mówi się, że może zacząć nadzorować Krajowy Zasób Nieruchomości) oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek. Republikanie liczą też na to, że uda im się zainstalować w resorcie rolnictwa, co najmniej w randze wiceministra, posła Leszka Kołakowskiego. Adam Bielan raczej do rządu się nie wybiera i dalej zamierza być europosłem. Jego ugrupowanie ma też dostać gwarancję startu z list PiS, ponadto partia Jarosława Kaczyńskiego miała zobowiązać się do ustawowego uregulowania kwestii podziału pieniędzy z subwencji partyjnej z koalicjantami. – W tym względzie utrzymane są postanowienia umowy koalicyjnej, którą PiS zawarł w 2019 r. z ówczesnymi koalicjantami – słyszymy od jednego z republikanów.