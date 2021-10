MSWiA poinformowało w środę, że w trakcie spotkania przedstawiciele Komisji Europejskiej zostali zapoznani z sytuacją na polskim odcinku granicy zewnętrznej UE oraz działaniami podejmowanymi przez rząd - zarówno w kontekście działań służb, jak i działań legislacyjnych.

Na spotkaniu, jak przekazał resort, wskazano, "że działania podejmowane przez Polskę mają przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa na lądowej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej". "Podczas spotkania omówiono także możliwości zablokowania szlaku nielegalnej migracji z państw trzecich" - podało ministerstwo.

To kolejne spotkanie między KE i MSWiA poświęcone kryzysowi na granicy. W czwartek minister Mariusz Kamiński spotkał się z unijną komisarz do spraw wewnętrznych Ylvą Johansson. Po tej rozmowie unijna komisarz napisała na Twitterze, że dyskusja o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej była "otwarta i szczera". "Agresja reżimu Łukaszenki zasługuje na stanowczą i jednolitą odpowiedź UE. Polska jako silne państwo członkowskie UE może pokazać, że zdolność do ochrony granicy można pogodzić ze zdolnością do poszanowania podstawowych praw i obowiązków UE" – podkreśliła.

Przed środową rozmową delegacji dyrekcji generalnej ds. migracji i spraw wewnętrznych KE z przedstawicielami polskiego rządu Johansson napisała na Twitterze, że oczekuje nowych informacji o tym, jak można poprawić transparencję i koordynację w tej sprawie.

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje. Polska Straż Graniczna notuje coraz więcej osób, które próbują nielegalnie przedostać się do Polski z Białorusi. Od początku roku SG zanotowała 11,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia tej granicy, z czego 7 tys. prób miało miejsce we wrześniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Początkowo został wprowadzony na 30 dni. 30 września Sejm zgodził się na przedłużenie go o kolejne 60 dni, a 1 października weszło w życie rozporządzenie prezydenta w tej sprawie.