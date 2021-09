Wejście do rady nadzorczej Diory miało zaś doprowadzić do złamania tych przepisów . Z ustaleń DGP wynika, że potwierdziły to działania w tej sprawie Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). – CBA badało sprawę, o którą pan pyta, w toku czynności analitycznych. Wnioski i ustalenia CBA wynikające z powyższych czynności zostały przekazane do Ministerstwa Finansów – to odpowiedź z biura.