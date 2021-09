Choć Umowa Partnerstwa (UP) zakłada wydatkowanie kwoty 76 mld euro, to jednak mówi się o niej dużo mniej niż o Krajowym Planie Odbudowy. Ale również o niej może zrobić się głośno, bo nie dość, że za chwilę ruszą formalne negocjacje dokumentu z Brukselą, to jeszcze część naszych rozmówców przewiduje, że Komisja Europejska zastosuje ten sam mechanizm obstrukcyjny, co w przypadku KPO. Taki scenariusz byłby dla naszego kraju wyjątkowo bolesny, bo UP zakłada trzykrotnie większe środki unijne dla Polski niż to, co w ramach grantów zamierzamy pozyskać przy KPO.