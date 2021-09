Projekt, który trafił do Sejmu, zakłada, że przy rocznych przychodach do 60 tys. zł składka wyniesie ponad 305 zł miesięcznie; przy przychodach sięgających 300 tys. zł – 509 zł, a powyżej 300 tys. – prawie 917 zł.

Chodzi o to, by wzrost składki był płynny tak jak dziś jest w przypadku np. przekroczenia drugiego progu podatkowego. W takim przypadku wyższa stawka podatkowa liczona jest jedynie od nadwyżki ponad próg.

Resort finansów już złożył autopoprawkę, wyciągając wnioski z uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). Jego przedstawiciele wskazali bowiem, że wskutek zmian w Polskim Ładzie w zakresie CIT spółki Skarbu Państwa narażone będą na 379 mln zł dodatkowych obciążeń (obliczenia w warunkach z 2019 r.). „Należy wskazać, że oznaczałoby to wzrost łącznego obciążenia CIT spółek z domeny Skarbu Państwa umieszczonych w analizowanej bazie o 12 proc., podczas gdy średni wzrost obciążenia CIT w całej bazie to 9 proc. Oznacza to, że proponowane rozwiązanie może proporcjonalnie mocniej dotknąć spółki Skarbu Państwa niż podmioty prywatne, w tym te z kapitałem zagranicznym” – zwrócił uwagę wiceminister Andrzej Śliwka. Autopoprawka ma wyłączyć spod nowej regulacji m.in. spółki lotnicze, takie jak LOT czy górnicze.

Komisja finansów publicznych ma się zająć ustawą w najbliższy czwartek i piątek. Natomiast głosowanie nad sztandarowym pakietem reformy podatkowych PiS odbędzie się najpewniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym pod koniec września. – Zmiany podatkowe muszą wejść w życie do końca listopada. Zakładamy, że Senat wykorzysta w pełni swoje 30 dni na przetrzymanie ustawy, potem dochodzi 21 dni na podpis prezydenta. Chcemy mieć komfort czasowy, dlatego kolejne posiedzenie to optymalny termin – słyszymy w PiS. – Szukamy poparcia poza 232 posłami w miarę pewnymi. To bardzo duża zmiana podatkowa, a każdy dodatkowy poseł zwiększa pewność. Boimy się jednak lobbingu różnych podmiotów – przyznaje osoba z rządu.

Pytanie, jaką taktykę przyjmie izba wyższa, w której karty rozdaje opozycja. W grę wchodzą dwa scenariusze – albo przyjęcie uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy w całości, albo wprowadzenie poprawek. Ten drugi wariant może wygenerować większe problemy dla PiS. Jeśli Senat podrzuci kilka poprawek, np. przywracających zmiany w składce, to potem, gdy ustawa wróci do Sejmu, PiS może nie zebrać bezwzględnej większości potrzebnej do ich odrzucenia. A gdyby tak się stało, to ustawa w nowej wersji może okazać się zbyt kosztowna. I jak słyszymy, można się spodziewać takiego kierunku. – Jak piątka dla zwierząt wyszła z Sejmu, to wprowadziliśmy do niej tak skonstruowane poprawki, że jednocześnie zawierały w sobie rzeczy, które PiS chciał zostawić i które chciał usunąć. W efekcie ustawa zakończyła swój bieg i nigdy nie weszła w życie – przypomina senator KO.