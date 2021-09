Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, na piątkowej konferencji prasowej Solidarnej Polski podkreślał, że Komisja Europejska "domaga się, aby polskie samorządy wycofywały się z uchwał podjętych w obronie rodziny, grożąc i szantażując, że jeśli tak się nie stanie, to Komisja skorzysta ze swoich nowych uprawnień zablokuje przepływ środków Unii Europejskiej".

W ocenie lidera Solidarnej Polski "sam fakt, że dochodzi do takich zdarzeń", potwierdza to, co politycy tej partii mówili rok temu. Nawiązał w ten sposób do dyskusji wokół mechanizmu warunkowości. "Zgoda na nowe uprawnienia dla Unii Europejskiej może doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, którą dzisiaj widzimy i której dzisiaj doświadczają polskie samorządy" - zaznaczył.

Ziobro stwierdził, że samorządy doświadczają szantażu polegającego na blokowaniu należnych Polsce środków z UE, "związanego z forsowaniem agendy ideologicznej" środowisk lewicowych i LGBT. Zmierzają one, jego zdaniem, m.in. do tego, "by wbrew woli polskich rodziców polskie dzieci były uczone zachowań, norm kulturowych, edukacji seksualnej" w sposób sprzeczny z dotychczasowymi programami, które wymagały zgody rodziców.

"Obrona rodziny staje się elementem napaści ze strony organów unijnych na polskie samorządy. W tej niełatwej chwili dla polskich samorządów, samorządowców chcielibyśmy wyrazić z nimi swoją solidarność, chcielibyśmy powiedzieć, że jesteśmy z nimi, że Solidarna Polska jest z nimi. I że trzymamy za nich kciuki, że nie ulegną, że będą wierni temu, co jest w ich sercach i co było w ich sercach wtedy, kiedy te uchwały podejmowali" - powiedział minister.

Jak zaznaczył Ziobro, jakikolwiek szantaż, w tym ekonomiczny, "nie może być narzędziem tworzenia polityki w jakimkolwiek cywilizowanym gremium, też i w Unii Europejskiej".

Uchwały przeciwko "ideologii LGBT" podjęło w 2019 r. kilkadziesiąt samorządów różnego szczebla, m.in. sejmiki województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, z kolei sejmik woj. łódzkiego przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin. Komisja Europejska wystosowała na początku września list do władz pięciu polskich regionów, które przyjęły te uchwały, podkreślając wagę odpowiedzi na wezwanie "do usunięcia uchybienia". KE dała czas na odpowiedź do połowy września.