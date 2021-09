Zderzenia z rzeczywistością nie wytrzymuje też argument, że nie da się wpuścić mediów na teren tak wrażliwych w kontekście bezpieczeństwa działań, jak ochrona granicy. To, że w Polsce mamy tendencję do inflacji słów, zgodnie z którymi kilkuset nieagresywnych migrantów stało się zagrożeniem na miarę końca świata, to jedno. Ale przecież dziennikarze są dopuszczani nawet do stref konfliktów zbrojnych, a można się chyba zgodzić, że 13 tys. ofiar wojny w Zagłębiu Donieckim to wydarzenie nieporównywalne z niczym, czego byliśmy świadkami w ostatnich tygodniach na pograniczu unijno-białoruskim. Tymczasem procedura uzyskania zgody na pracę w strefie Operacji Zjednoczonych Sił, jak określa się tereny przylegające do linii rozgraniczenia, jest przejrzysta i prosta do przejścia. Wiem, o czym piszę, bo sam ją przechodziłem.