W ubiegłym tygodniu rząd przyjął kilka projektów ustaw w ramach Polskiego ładu, w tym m.in. projekt pakietu podatkowego, gwarancji kredytu do 100 tys. zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), projekt dot. budowy domów do 70 m2 a także projekt regulacji dot. dotacji dla samorządów na poziomie 8 mld zł. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła projekt dot. dodatkowego świadczenia na drugie i kolejne dziecko w wieku od 1 roku do 3 lat (tzw. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego).

"Teraz na dwóch posiedzeniach Sejmu, bo nie na jednym posiedzeniu Sejmu, będą odbywały się dyskusje dotyczące poszczególnych poprawek, prac Komisji" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

Pytany o tempo prac nad projektami, powiedział: "Ile będzie trwało posiedzenie Komisji - to się dopiero przekonamy, zależnie od tego, jak posłowie będą sobie tego życzyli, jak długo będą trwały prace w Komisji".

Rozpoczęcie kolejnego posiedzenia Sejmu planowane jest dzisiaj (początek o godz. 16:00). Ma potrwać do piątku. Następne posiedzenie - jak wynika z informacji na stronie Sejmu - zaplanowano w dniach 29 września - 1 października br.