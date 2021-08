Czy Europę czeka powtórka z 2015 r., kiedy do Europy masowo docierali szukający schronienia przed wojną Syryjczycy? Afgańczycy już dzisiaj stanowią – oprócz Syryjczyków – najliczniejszą grupę narodowościową przekraczającą nielegalnie europejskie granice. Tym, co się zmienia, jest status Afgańczyków, których Unia Europejska nie będzie mogła odsyłać z powrotem do kraju. Umożliwiała to umowa podpisana w 2016 r. przez Komisję Europejską z afgańskim rządem, w której ten zobowiązał się do przyjmowania swoich obywateli. Niewielu Afgańczyków udało się jednak deportować w ciągu minionych pięciu lat. Dla przykładu w 2017 r. decyzję o powrocie otrzymało 18,4 tys. osób, ale do Afganistanu powróciło zaledwie 3,8 tys. osób. Teraz sytuacja zmienia się diametralnie, bo o zawracaniu Afgańczyków do kraju rządzonego przez talibów zapewne w ogóle nie będzie mowy. Zarazem mało jest prawdopodobne, by UE otworzyła migrantom drzwi tak szeroko, jak miało to miejsce w 2015 r. Wówczas szukający schronienia Syryjczycy zostali zaproszeni przez niemiecką kanclerz Angelę Merkel, a przekroczenie granic zewnętrznych UE nie było szczególnie trudne. Od tamtej pory nastawienie w UE wobec migrantów jednak się zmieniło. Świadczy o tym chociażby to, że Niemcy znalazły się w grupie sześciu krajów, które niedawno apelowały do Brukseli o niewstrzymywanie deportacji do Afganistanu. W ich ocenie taka decyzja stanowiłaby zachętę do przyjazdu do Europy kolejnych Afgańczyków. List został wysłany do KE 5 sierpnia, kiedy ofensywa talibów postępowała. Potem Niemcy wraz z Holandią i Danią swój podpis pod listem wycofały, w przeciwieństwie do Grecji, Belgii i Austrii.