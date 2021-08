W Programie 1 Polskiego Radia Buda pytany był, czy spodziewane przez rząd zatwierdzenie polskiego KPO na początku września to plan rządu, czy KE.

"Nie ma odpowiedzi KE, nie ma potwierdzeń w taki czy inny sposób, mamy takie oczekiwanie" - powiedział Waldemar Buda. "Widzimy kalendarz prac KE, ECOFIN i Rady Europejskiej i widzimy, że tam jest miejsce, żeby również nasz plan (KPO - PAP) zatwierdzić" - dodał.

"To stanowcze oczekiwanie" - wskazał i dodał, że termin dwóch miesięcy na zatwierdzenie KPO przez KE minął, podobnie jak zgoda Polski na wydłużenie tego terminu. "KE nie kieruje żadnych uwag do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby to zatwierdzić" - ocenił wiceminister.

W ubiegłym tygodniu rzecznik KE Eric Mamer powiedział, że nie ma ram czasowych, jeśli chodzi o termin ewentualnej decyzji KE ws. polskiego KPO. Ustalony z Polską termin na zatwierdzenie KPO minął jednak 1 sierpnia.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.