Taka odpowiedź została w poniedziałek przekazana - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk pytany o to, jaką odpowiedź rząd sformułował do KE ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Jak dodał, we wtorek w godzinach porannych będzie komunikat w tej sprawie.

Dworczyk we wtorkowej rozmowie z Polsat News został zapytany o odpowiedź dla KE ws. Izby Dyscyplinarnej SN. W poniedziałek, 16 sierpnia, minął termin przesłania przez polski rząd odpowiedzi do Komisji Europejskiej po tym, jak w połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE i zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która rozpoczęła działalność na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 r. "Taka odpowiedź została wczoraj przekazana. Dzisiaj w godzinach rannych będzie komunikat w tej sprawie" - powiedział Dworczyk. Dopytywany, czy wie, czy Polska zadeklarowała, że wykona wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii, odpowiedział: "Bardzo proszę o odrobinę cierpliwości. Tak, jak powiedziałem, w godzinach rannych opublikujemy komunikat w tej sprawie".