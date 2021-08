Opozycja najczęściej zarzuca rządowi, że ten w ramach ustawy podatkowej „pakietuje” dobre rozwiązania (jak wyższa kwota wolna, przesunięcie progu podatkowego) z kontrowersyjnymi, jak np. zmiany w składce zdrowotnej. KO jest sceptyczna. – Podwyżek podatków wynikających ze zmian w składce nie poprzemy. Zmiany takie jak kwota wolna były naszym postulatem. Oczywiście wymaga to jeszcze rekompensaty dla samorządów – zaznacza Jan Grabiec z PO. Lewica warunkuje swoje ewentualne poparcie od tego, co znajdzie się w finalnej wersji projektu (konsultacje trwają do końca miesiąca). Z kolei ludowcy, jak słyszymy, popierają np. wyższą kwotę wolną. – Co do reszty, to jesteśmy na „nie” – mówi nam osoba z PSL. PiS jednak liczy m.in. na głosy kilku posłów niezrzeszonych czy kukizowców. – Zasadniczo jesteśmy na „tak”. To powinien być jeden, spójny, klarowny pakiet. Mamy kilka pomysłów, przede wszystkim dotyczących składki, o których rozmawiamy z PiS. Pieniądze na służbę zdrowia muszą się znaleźć i to szybko, bo obecny model jej funkcjonowania w Polsce jest po prostu chory – mówi Jarosław Sachajko z Kukiz’15.