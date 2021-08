Uciekająca przed białoruskim reżimem lekkoatletka otrzymała od Polski wizę humanitarną. Taki sam dokument otrzymał jej mąż. Polskie służby dyplomatyczne towarzyszyły biegaczce przez całą podróż , także w czasie przesiadki w Wiedniu. Wczoraj nie było do końca jasne, czy Białorusinka przyleci do Warszawy, bo wbrew założeniom w Tokio wsiadła na pokład austriackich linii lotniczych, a nie polskich. Jej plan podróży został jednak zmieniony ze względów bezpieczeństwa. Ostatecznie wylądowała w Warszawie wieczorem.

Nie jest przesądzone, czy to właśnie Polska będzie krajem, w którym sprinterka zostanie na dłużej. Niewykluczone, że państwem tym będzie Austria. Tam trenowała do tej pory i tam też mieszka jej trener Philipp Unfried. Nie wykluczyło tego także źródło dyplomatyczne w rozmowie z DGP jeszcze przed przylotem Białorusinki do Warszawy. – My jesteśmy gotowi udzielić jej schronienia, ale o miejscu swojego dalszego pobytu zdecyduje ona sama – usłyszeliśmy. Diaspora białoruska w Austrii napisała, że lekkoatletka może liczyć na wsparcie austriackich władz, jeśli ewentualnie zdecyduje się pozostać w Wiedniu.