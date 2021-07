"Forsowana przez PiS podwyżka podatków w Polskim Ładzie najmocniej uderzy w polskie firmy" - napisał Kosiniak-Kamysz na Twitterze. Jak dodał, skutki będą dramatyczne: "likwidacja miejsca pracy, obniżka pensji pracowników i bankructwo rodzinnych firm".

"Wara od polskich przedsiębiorców! Weźcie się za #TłusteKoty!" - napisał Kosiniak-Kamysz.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. Zmiany zakładają też m.in. 9-procentową składkę zdrowotną, której nie będzie można odliczyć od podatku.