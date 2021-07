"Dzisiaj seria spotkań premiera Mateusza Morawieckiego dotyczących realizacji Polskiego Ładu. Z ministrem Niedzielskim m.in. o stanie realizacji programu Profilaktyka 40+, zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia, weryfikacji jakości świadczeń przez pacjentów, cyfryzacji zapisów do lekarzy" - napisał na Twitterze rzecznik rządu.

Dołączył pod wpisem zdjęcia ze spotkania z udziałem m.in. premiera, Niedzielskiego i szefa KPRM Michała Dworczyka.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.